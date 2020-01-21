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1460 TL evde bakım maaşı! İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları il il yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı alan kişiler e-devlet sistemi ve SMS yolu ile maaşlarının yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor. Bakıma muhtaç, maddi zorluklar yaşayan engelliler için ödenen ücret bu yıl zamlanarak 1460 TL'ye çıktı. Evde bakım aylığı almanın şartları ve başvuru yöntemleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detayları ile paylaşılıyor. Evde bakım ücreti almak için yapılması gerekenler ve sorgulama yöntemleri linkler şeklinde haberimizde bulunuyor. Ayrıca haberimizdeki listelerden maaşların yattığı illeri görebilirsiniz. İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:30
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1460 TL evde bakım maaşı! İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilerin bakımları için binlerce aileye ödeme yapıyor. Ödemeler bu yıl zamlanarak 1460 TL'ye çıktı. Evde bakım aylıkları il il hesaplara aktarılıyor. 21 Ocak itibarıyla onlarca ilde ödeme yapıldı. Evinde engelli birey bulunan ve bakımında güçlük çeken kişiler başvuru yöntemleri ve detaylarını araştırıyor. Başvuru şartları, yöntemleri ve başvuru sonuçları ile ilgili tüm gelişmeleri galerimizden takip edebilirsiniz. Ayrıca il il yatan evde bakım ücretleri de haberimizde yer alıyor. İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

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1460 TL evde bakım maaşı! İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

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1460 TL evde bakım maaşı! İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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1460 TL evde bakım maaşı! İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

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1460 TL evde bakım maaşı! İşte 21 Ocak evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.