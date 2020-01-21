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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftayla birlikte yeniden yükselişe geçti. İran - ABD gerilimi sonrası gram fiyatı 303 TL'yi gören altın, daha sonra iki ülkenin savaş çağrılarına son vermesiyle düşüşe geçti. Düşüş de, yükseliş gibi sert oldu. Gram fiyatı 2 günde 290 TL'ye geriledi. Daha sonra sakin bir seyir izleyen altın fiyatları yeniden yukarı yönlü ivme yakalamaya başladı. Gram altın 295 TL'yi aşarken, uzmanlar uzun vadede altın fiyatlarının kazandıracağı görüşünde birleşiyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 09:32
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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 21 Ocak Salı gününe yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 295 TL'nin üstünde seyrederken, Ons Altın fiyatı 1560 doların üstüne çıktı. İran ile ABD arasındaki savaş çığlıklarının susmasıyla altın fiyatları sert şekilde gerilemişti. Küresel risk eşiğinin arttığı dönemlerde zirve yapan altın fiyatları, gerginliklerin azaldığı dönemlerde ise düşüş eğilimine giriyor. Uzmanlar altın fiyatlarının kısa vadede olmasa da uzun vadede büyük getiriler sağlayacağı görüşünde. Peki, Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

GÜNÜN ALTIN YORUMLARI

ZİRAAT YATIRIM

Cuma günü Dolar endeksindeki yükselişe karşın değerli madendeki baskı sınırlı kaldı ve Ons Altın günü %0,2 oranında primle 1.557 seviyesinden kapattı. Bugün ise Dolar endeksi yatay bir görüntü sergilerken, risk iştahı olumlu. Değerli maden ise kısmi yükseliş eğilimini korurken, 1.556 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda hedef olarak 1.573 seviyesi izlenebilir.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

İŞ YATIRIM

ABD-Çin arasında ilk faz ticaret anlaşmasının imzalanması ve olumlu açıklamalar gelmesine rağmen spot Altın'ın güçlü duruşunu koruması dikkat çekiyor. Cuma akşamı açıklanan CFTC pozisyonlarına göre piyasa geneli yön eğilimi 87% uzun pozisyona işaret etmekte.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

1560 seviyesi etrafında Asya seansını geçiren Altın için 1567'de bulunan 60 günlük +2 SD seviyesinden ortalamaya dönüş satışları gelebilir. Günün ilk direnci de 1562'ye denk gelmekte. Destek olarak ise 1550 psikolojik seviyesini takip edilebilir. Diğer taraftan 50 günlük hareketli ortalama 100 günlüğü yukarı yönlü kesmeye çok yaklaşarak Altın'daki güçlü duruşu destekliyor.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

İŞTE 21 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI
296,25
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