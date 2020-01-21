Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftayla birlikte yeniden yükselişe geçti. İran - ABD gerilimi sonrası gram fiyatı 303 TL'yi gören altın, daha sonra iki ülkenin savaş çağrılarına son vermesiyle düşüşe geçti. Düşüş de, yükseliş gibi sert oldu. Gram fiyatı 2 günde 290 TL'ye geriledi. Daha sonra sakin bir seyir izleyen altın fiyatları yeniden yukarı yönlü ivme yakalamaya başladı. Gram altın 295 TL'yi aşarken, uzmanlar uzun vadede altın fiyatlarının kazandıracağı görüşünde birleşiyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...