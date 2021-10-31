Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Birçok meslek grubunu ilgilendiren ek gösterge için çalışmaların başladığı biliniyor. olis, hemşire, öğretmen ve div görevlisi başta olmak üzere pek çok kişinin maaşını etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama geçtiğimiz hafta Bakan Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Başkan Erdoğan'ın talimalatları sonrasında çalışmaları başlayan 3600 ek göstergenin onaylanması halinda maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...