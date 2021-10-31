31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Birçok meslek grubunu ilgilendiren ek gösterge için çalışmaların başladığı biliniyor. olis, hemşire, öğretmen ve div görevlisi başta olmak üzere pek çok kişinin maaşını etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama geçtiğimiz hafta Bakan Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Başkan Erdoğan'ın talimalatları sonrasında çalışmaları başlayan 3600 ek göstergenin onaylanması halinda maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2021 19:58 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 19:58
  • 1
  • 11
Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

Emekli maaşlarında artış yaşanacak. Onaylandığı an hesaplarda olacak. 38 bin liraya kadar ise ikramiyelerin artması bekleniyor. 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergede son durum memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken gözler de ek göstergeden kimlerin yararlanacağına çevrildi. 3600 ek göstergenin onaylanması halinde maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

Milyonlarca memur ve emekli memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge artışıyla ilgili hazırlıklar ve çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündemlerinden birisi de yine 3600 ek gösterge çalışmaları olacak. Bu süreçte memurlar ve vatandaşlar '3600 ek gösterge son durum' '3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek?' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. 3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyelerini yükseltecek. Çalışmaların 2022 yılı sonuna doğru bitirilmesi öngörülüyor.

  • 3
  • 11
Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarını kabulünde 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması talimatını vermişti. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bulunmuştu.

  • 4
  • 11
Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

SORUN TARİH OLACAK

Bu çalışma ile birlikte 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen ek gösterge rakamları arasındaki dengesizlik tamamen ortadan kalkacak ve bu sorun tarihe gömülecek. Söz konusu çalışma geniş bir çerçevede devam ediyor. Bilindiği gibi daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Ancak toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi.

  • 5
  • 11
Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...

Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor. Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak