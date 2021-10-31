Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...

Pandemi döneminde evden çalışma modeli birçok vatandaş için kaçınılmaz oldu. İŞKUR evde paketleme işi ile ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenlere derin nefes aldırıyor. İş yerleri kısa vadede evde çalışma sistemine geçiş yaparak birçok kolaylığı sağlayabiliyor. Evde paketleme işine başvuru yapmak isteyenler şartları merak ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR evde çalışma işi başvuru detayları...