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Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...

Pandemi döneminde evden çalışma modeli birçok vatandaş için kaçınılmaz oldu. İŞKUR evde paketleme işi ile ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenlere derin nefes aldırıyor. İş yerleri kısa vadede evde çalışma sistemine geçiş yaparak birçok kolaylığı sağlayabiliyor. Evde paketleme işine başvuru yapmak isteyenler şartları merak ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR evde çalışma işi başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 31.10.2021 21:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 21:55
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Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...

Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı. İŞKUR üzerinden başvuruluyor. Sadece 3-4 saat çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunulabiliyor. Ev hanımlarına ve korona salgınından dolayı evden çalışmak zorunda olan kadınlara iş imkanı veren İŞKUR'un evde paketleme işine talepler artmaya başladı. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Belirli şartları yerine getirenler başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte, İŞKUR evde paketleme işi...

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Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...

Ev hanımlarına destek olmak amacıyla İŞKUR evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler bulunmakta. Bu projede yer alan kadınların ev ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine olumlu katkı yapmaları beklenmekte.

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Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...

İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme işi için başvurular zaman zaman İŞKUR'a bağlı olan kurumlar tarafından başlatılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi için İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.

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Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU

İŞKUR evde paketleme işi için başvurular bu kuruma bağlı olan firmalar tarafından aralıklarla verilmektedir. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıttan hemen önce ise İŞKUR evde iş paketleme başvuru formunu doldurmaları zorunludur.

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Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...

İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurulduktan sonra da ev hanımlarının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanları tarafından kayıt edilecektir. Kayıt sonrasında da İŞKUR evde paketleme işine başvuruda bulunan ev hanımlarından cep telefonu numarası ile birlikte iletişim bilgileri istenerek bu belgeler sisteme kayıt edilecektir.