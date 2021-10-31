1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

Çalışma hayatını yurt dışında sürdürmek isteyen binlerce vatandaş, ülkeler tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde Almanya, Kanada ve Finlandiya gibi ülkelerden işçi alımına yönelik duyurular merakı artırdı. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapılacağı, maaş olarak ise 16 bin TL ile 25 bin TL verileceği duyuruldu. Hal böyle olunca alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Diğer yandan başvuru şartları da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Almanya, Kanada ve Finlandiya işçi alımı başvuru şartları...