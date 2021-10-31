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Haberler Galeri 1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

Çalışma hayatını yurt dışında sürdürmek isteyen binlerce vatandaş, ülkeler tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde Almanya, Kanada ve Finlandiya gibi ülkelerden işçi alımına yönelik duyurular merakı artırdı. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapılacağı, maaş olarak ise 16 bin TL ile 25 bin TL verileceği duyuruldu. Hal böyle olunca alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Diğer yandan başvuru şartları da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Almanya, Kanada ve Finlandiya işçi alımı başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 31.10.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 19:26
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1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş verilecek. Üç ülkeden işçi alımı fırsatı. Birçok meslek grubundan alımlar olacak. Yurtdışında çalışmak isteyenler konuyla alakalı gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde Almanya, Finlandiya ve Kanada'da işçi alımı için açıklamalar yapıyor. Çalışmak isteyenler duyurularda yayınlanan işlerin başvuru şartlarını merak ediyor. Binlerce personel alımı için yapılan açıklamaların detaylarını haberimizde derledik. İşte, yurtdışı personel alımı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

KANADA 732 BİN, ALMANYA 270 BİN, FİNLANDİYA DA 30 BİN İŞÇİ ALIMI DUYURUSU YAPTI

3 ülke toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı duyurusunda bulundu. Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alacak.

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1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Kanadalı işletmelerinin yüzde 64'ü iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Bu yüzden yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini gösterdi.

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1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de en çok ihtiyaç olan alanlardan biri oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandemi sonra sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçiye ihtiyaç arttı. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

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1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...

KANADA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlıktan, hizmete; sanayi ve imalattan, ulaştırmaya kadar pek çok sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada'nın iş alımı için nasıl başvurular yapılacağı henüz açıklanmadı.