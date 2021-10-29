29 Ekim 2021, Cuma
Emekli olmak isteyene bal gibi fırsat! Tarih değişti, öne çekildi! SGK'ya başvuru yapanlar...
Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, erken emekliliğin yolunu araştırıyor. Bazı koşullar yerine getirildiği takdirde, emeklilik tarihi öne çekilebiliyor. Aranan şartları yerine getirenler, belgeleri ile SGK'ya başvuru yapabiliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanlar 2 yıl erken emeklilik için fırsat yakalıyor. Yasal düzenlemeler, sigortalının çalışmaya çeşitli nedenlerle ara verdiği zamanlardaki primleri sonradan ödeyerek emeklilik tarihini öne çekmesine imkan tanıyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 29.10.2021 19:10
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