Emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm! Milyonları ilgilendiriyor o aylara dikkat

Son dakika haberine göre: Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. İşte emekli maaşıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 08:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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