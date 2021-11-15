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Emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm! Milyonları ilgilendiriyor o aylara dikkat

Son dakika haberine göre: Emekli aylığının miktarı çalışma süresi ve prime esas kazançla birlikte dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl içindeki zamlar, enflasyon ve büyüme verileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. İşte emekli maaşıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 08:48
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Emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm! Milyonları ilgilendiriyor o aylara dikkat

Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en kolay çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarının yükseltilmesi. Aylık bağlama oranı sigortalının yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.

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Emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm! Milyonları ilgilendiriyor o aylara dikkat

Prim günün fazla olması, uzun yıllar çalışmak değil prime esas kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş için sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı için aylığı da yükseliyor.

Yüksek emekli aylığı konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm! Milyonları ilgilendiriyor o aylara dikkat

YÜKSEK PRİM ÖDEMEK AYLIĞI ARTIRIR MI?

Yüksek prim ödemesi aylığı doğrudan artırıyor. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor. Hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken, aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemiyor.

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Emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm! Milyonları ilgilendiriyor o aylara dikkat

2000 TARİHİNDEN SONRA NASIL BİR SİSTEM UYGULANMAYA BAŞLADI?

Sigortalının 2000 ve daha sonraki yıllara ait prime esas yıllık kazancı güncelleme katsayısı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucu bulunuyor. 1 Ekim 2008 sonrasında ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranının çarpımı sonucu bulunmaya başladı

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Emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm! Milyonları ilgilendiriyor o aylara dikkat

31 ARALIK 1999 ÖNCESİ DÖNEMİN TAMAMINDA ÇALIŞMAYANLAR BORÇLANMAYA GİDEBİLİR Mİ?

Bu yıllarından tamamında çalışmayanlar askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaya gidebilir. Borçlanmanın yüksek tavandan yatırılması aylığı artırır.