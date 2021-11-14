Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor. 225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.

SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.