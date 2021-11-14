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Haberler Galeri Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen destek ödemeleri, pandemi döneminde büyük önem taşıyor. Dar gelirli vatandaşlar sağlanan destek ödemeleri için başvuru şartlarını merak ediyor. Çocuk sahibi olanlar içinde destek ödemesi bulunuyor. Üstelik belirlenen durumda annenin çalışması da gerekmiyor. Ödemeler PTT üzerinden yapılırken, banka hesaplarına yatmıyor. Süreci merak eden vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte, konu hakkında son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2021 20:11 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 20:11
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Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor. PTT üzerinden tek kalemde verilecek. 300-400-600 TL ödeme imkanı sağlanıyor. Çalışan ve çalışmayan bütün kadınlar bu ödeme imkanından yararlanabiliyor. Pandemi döneminde devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan ailelere verilen destek ödemeleri büyük önem kazanıyor. Ödemeler PTT üzerinden yapılırken, herhangi banka hesabı gerektirmiyor. Anneler T.C kimlik numaraları ile başvurmaları halinde ödemelerini alabiliyor. İşte, yardım hakkında merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

EN AZ 12 BİN 979 TL

Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.

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Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

Bu desteklerin bazılarından çalışmayan anneler de yararlanıyor. Doğum parası çalışsın çalışmasın tüm annelere verilirken, süt parası ise anne çalışmıyorsa çalışan eşine ödeniyor. Yapılan ödemeler şunlar:

Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.

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Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor. 225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.

SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.

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Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...

Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarım gün çalışabiliyor.

Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.