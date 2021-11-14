14 Kasım 2021, Pazar
Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...
Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen destek ödemeleri, pandemi döneminde büyük önem taşıyor. Dar gelirli vatandaşlar sağlanan destek ödemeleri için başvuru şartlarını merak ediyor. Çocuk sahibi olanlar içinde destek ödemesi bulunuyor. Üstelik belirlenen durumda annenin çalışması da gerekmiyor. Ödemeler PTT üzerinden yapılırken, banka hesaplarına yatmıyor. Süreci merak eden vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte, konu hakkında son detaylar...
Giriş Tarihi: 14.11.2021 20:11 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 20:11
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