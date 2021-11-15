Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi!

Kredi notu düşük olanlara müjdeli haber geldi. Bazı bankalar belirli dönemlerde sunduğu fırsatlarla vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kredi notu düşük olan ve kara listede olanlar için 50.000 TL'ye kadar kredi veren bankalar şartlarını duyurdu. Konu hakkında tüm detaylara ahabere.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...