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Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi!

Kredi notu düşük olduğu için kredisi olumsuz yanıtlananlara bankalardan müjdeli haber geldi. Belirli dönemlerde bazı kampanyalar sunan bankalar müşterilerin yüzünü güldürecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak 4 banka tarafından kredi notu düşük olanların yararlanabileceği kredi kampanyası açıklandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 09:54
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Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi!

Kredi notu düşük olanlara müjdeli haber geldi. Bazı bankalar belirli dönemlerde sunduğu fırsatlarla vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kredi notu düşük olan ve kara listede olanlar için 50.000 TL'ye kadar kredi veren bankalar şartlarını duyurdu. Konu hakkında tüm detaylara ahabere.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi!

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA KREDİ MÜJDESİ

QNB Finansbank, Enpara.com, ING Bank ve Aktifbank tarafından kredi notu düşük olanlara destek sağlanıyor. İşte bankaların sağladığı olanlar:

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Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi!

QNB Finansbank

QNB Finansbank tarafından kredi notu düşük olanlar için müjdeli haber geldi. Kredi notu düşük olduğu içim kefil ya da teminat şartı aranabilir. Banka tarafından kira gelirleriniz ve maaş bilgileriniz istenebilir. Yüksek maaş almanız kredi başvurusunda büyük önem taşıyor.

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Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi!

%1,39'dan başlayan faiz oranlarıyla 36 ay vadeyle 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank tarafından kredi notu düşük olanlar için sağlanan bu kampanyada faiz oranları kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir.

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Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi!

Enpara.com

QNB Finansbank'ın altyapısı ile şubesiz bankacılık işlemi gören Enpara.com, gelir belgesi şartsız kredi notuna bakmadan kredi imkanı sağlıyor. Enpara.com'un sağladığı kredinin faizleri ise 1,75'ten başlıyor ve 36 aya varan vadelerle kullanılabiliyor.