HaberlerGaleriKredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi!
Kredi notu düşük olanlara müjde! Bu bankalar kredi notuna bakmadan destek sağlıyor! 50.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi!
Kredi notu düşük olduğu için kredisi olumsuz yanıtlananlara bankalardan müjdeli haber geldi. Belirli dönemlerde bazı kampanyalar sunan bankalar müşterilerin yüzünü güldürecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak 4 banka tarafından kredi notu düşük olanların yararlanabileceği kredi kampanyası açıklandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...