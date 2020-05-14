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Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika müjdesi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emekli aylıklarının erken ödeneceği bildirilmişti. Bayram ikramiyelerini de erken alan emekliler, şimdi de bu ayki aylıklarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Bakanlık tarafından yayımlanan takvim ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş ödeme takvimi belli oldu. Peki, emekli maaşı yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:04
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Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

Son dakika... Emekli maaşları yattı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında emeklilerin bayram ikramiyeleri erken ödenmişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması, Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs'a denk gelmesi sebebiyle bu ayki aylıkların erken verileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, emekli maaşı yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek?

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Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞI YATTI MI?

Bakan Selçuk, emekli maaşlarının 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatıtılacağını açıkladı. Buna göre, SSK'lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kurlular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

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Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

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Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.