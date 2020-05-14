Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika müjdesi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emekli aylıklarının erken ödeneceği bildirilmişti. Bayram ikramiyelerini de erken alan emekliler, şimdi de bu ayki aylıklarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Bakanlık tarafından yayımlanan takvim ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş ödeme takvimi belli oldu. Peki, emekli maaşı yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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