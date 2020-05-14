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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...

Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart, koronavirüs salgını sonrası ibreyi Türkiye'ye çevirdi. Plastikten ambalaja ve gıdaya kadar onlarca firma şimdiden Walmart'a satış yapmaya başladı. Çin'den mal alımını azaltan perakende devi, siparişlerinin bir bölümünü Türkiye'ye kaydırdı.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:50
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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...

Koronavirüs, dünya devinin ibresini Türkiye'ye çevirtti. Dünyadaki onbinlerce mağazasına 'ucuz üretim' diye Çin mallarını sokan Walmart, virüs salgını nedeniyle fikir değiştirdi.

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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...

Çin'den mal alımını azaltan perakende devi, siparişlerinin bir bölümünü Türkiye'ye kaydırdı. 27 ülkede, 55 farklı markayla faaliyet gösteren, 520 milyar dolarlık cirosu, 25 milyar doları aşan nakit akışıyla dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart için plastikten yiyeceğe kadar pek çok üründe Türkiye alternatif olmaya başladı.

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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...

Türkiye'nin ilk ketçap ihracatçısı Assan Foods, Lux Plastik, Avşar Emaye, Titiz Plastik, Mehtap Alüminyum, Gondol Plastik, Paşabahçe, Keramika, Solmazer ve Arda Cam gibi onlarca firma Walmart'a satışa başladı.

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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...

ÇİN'E ALTERNATİF OLABİLİRİZ
TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Kovid- 19 ile birlikte Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin daha da gerginleştiğini, Çin'e bağımlı şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için yeni ülkelere yöneldiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye, Vietnam, Hindistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Aynı zamanda tedarik zincirinde Çin'e bağımlı olan Amerikalı firmalar bugün ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok sektörde ülkemiz ABD'li ithalatçılar için Çin'e alternatif olabilir" dedi.

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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...

Yalçındağ, Kovid-19 sonrası süreçte Türk özel sektörünün öne çıkabilmesini teminen, BCG'ye 100 milyar dolar ticaret hedefi kapsamında hazırlatılan raporun, güncelleneceğini söyledi.