Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart, koronavirüs salgını sonrası ibreyi Türkiye'ye çevirdi. Plastikten ambalaja ve gıdaya kadar onlarca firma şimdiden Walmart'a satış yapmaya başladı. Çin'den mal alımını azaltan perakende devi, siparişlerinin bir bölümünü Türkiye'ye kaydırdı.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:48Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:50
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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...
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Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...