Dünya devi Walmart Türkiye’yi seçti! Satışlar başladı...

ÇİN'E ALTERNATİF OLABİLİRİZ

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Kovid- 19 ile birlikte Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin daha da gerginleştiğini, Çin'e bağımlı şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için yeni ülkelere yöneldiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye, Vietnam, Hindistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Aynı zamanda tedarik zincirinde Çin'e bağımlı olan Amerikalı firmalar bugün ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok sektörde ülkemiz ABD'li ithalatçılar için Çin'e alternatif olabilir" dedi.