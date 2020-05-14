Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

Son dakika... Yeni sigara fiyatları belli oldu. Sigara ve tütün ürünlerinde vergi tutarlarının artırılmasının ardından hangi sigaralara zam geleceği merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.4569'a çıktı. Buna göre, ucuz sigara 2 TL zamlandı. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaralara zam geldi? İşte 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi...