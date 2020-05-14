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Haberler Galeri Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

Son dakika... Yeni sigara fiyatları belli oldu. Sigara ve tütün ürünlerinde vergi tutarlarının artırılmasının ardından hangi sigaralara zam geleceği merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.4569'a çıktı. Buna göre, ucuz sigara 2 TL zamlandı. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaralara zam geldi? İşte 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 10:17
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Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

Son dakika... Yeni sigara fiyatları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından hangi sigaralar zam geleceği merak ediliyordu. Yeni düzenleme sonucu ucuz sigara 2 TL zamlanacak. Güncel sigara fiyatları listesine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaralara zam geldi? İşte 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi...

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Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?

Sigarada vergi tutarlarının artırılması ile birlikte hangi sigaralara zam geleceği merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, ucuz sigaralar 2 TL zamlandı. İşte güncel liste:

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Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

14 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

13 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL