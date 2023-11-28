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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılan 216 engelli personel alımı için başvurular, 1-6 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul edildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekimi tarihi ve sonuçlarıyla ilgili bilgileri beklemeye başladı. İşte Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı canlı izle ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:02
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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirmek üzere yapılan 216 engelli personel alımı için kura çekimi, 28 Kasım tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirilecek. Kura çekimi, noter huzurunda adil bir şekilde yapılacak olup, başvuru yapan adayların heyecanla beklediği bir aşama. Peki Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı için kura çekilişi 28 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 09:00'da başlayacak.

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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

CANLI İZLEME EKRANI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi canlı izlenip izlenmeyeceği konusunda henüz açıklama yapılmadı. Kuranın canlı yayımlanması halinde bakanlığın Youtube hesabı takip edilebilecek.

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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

Kura çekiminin ardından asil ve yedek listenin https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları asil ve yedek liste Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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