28 Kasım 2023, Salı
Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı
Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılan 216 engelli personel alımı için başvurular, 1-6 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul edildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekimi tarihi ve sonuçlarıyla ilgili bilgileri beklemeye başladı. İşte Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı canlı izle ekranı...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:02
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