Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirmek üzere yapılan 216 engelli personel alımı için kura çekimi, 28 Kasım tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirilecek. Kura çekimi, noter huzurunda adil bir şekilde yapılacak olup, başvuru yapan adayların heyecanla beklediği bir aşama. Peki Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?