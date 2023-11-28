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Haberler Galeri 12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi

12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi

Yılın sonuna yaklaşırken, bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanıyor. Özellikle emeklilere yönelik sunulan promosyonlarda, ocak ayındaki zam beklentisiyle birlikte tutarların daha da artması öngörülüyor. Şu anda konuşulan çeşitli rakamlara rağmen, emekli promosyonlarının 13 bin lirayı geçebileceği spekülasyonları yapılıyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 12:19
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12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55’te geldi

Yılın sonuna yaklaşırken, bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanıyor. Emeklilere yönelik sunulan promosyonlarda, Ocak ayındaki zam beklentisiyle birlikte tutarların daha da artması öngörülüyor. Bankalar, emeklileri kendi müşterisi yapabilmek ve mevcut müşterilerini elde tutabilmek adına çeşitli avantajlar ve yüksek promosyonlar sunarak rekabeti kızıştırıyor. Bu durum, emeklilerin promosyon alma sürecinde daha avantajlı koşullar bulmalarına olanak tanıyor. Bir banka daha yeni promosyon avantajını daha duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55’te geldi

Emeklinin kök maaşına ocak ayında zam yapılacak. Kök maaşın artmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı da artacak. Ve böylece milyonların maaşı da artacak kapsamlı emekli zammı öncesi de bankalar promosyon için düğmeye bastı. Temmuz zammı sonrası maaşını taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaşmıştı.

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12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55’te geldi

PROMOSYON ÜCRETLERİ

7 BİN 500 TL - 10 BİN TL MAAŞ ALANLARA 7 BİN 500 TL

10 BİN TL VE ÜZERİ MAAŞ ALANLARA 10 BİN TL

En yüksek promosyon 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıktı.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?👇

AKBANK

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12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55’te geldi

📍Maaş Tutar Aralığı: 3.500-7.499 TL

Toplam promosyon tutarı: 7.000 TL

📍Maaş Tutar Aralığı: 7.500-9.999 TL

Toplam promosyon tutarı: 9.000 TL

📍Maaş Tutar Aralığı: 10.000 TL ve üzeri

Toplam promosyon tutarı: 10.000 TL

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12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55’te geldi

YAPIKREDİ

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.