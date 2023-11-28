28 Kasım 2023, Salı
12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi
Yılın sonuna yaklaşırken, bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanıyor. Özellikle emeklilere yönelik sunulan promosyonlarda, ocak ayındaki zam beklentisiyle birlikte tutarların daha da artması öngörülüyor. Şu anda konuşulan çeşitli rakamlara rağmen, emekli promosyonlarının 13 bin lirayı geçebileceği spekülasyonları yapılıyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 12:19
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