12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55’te geldi

Yılın sonuna yaklaşırken, bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanıyor. Emeklilere yönelik sunulan promosyonlarda, Ocak ayındaki zam beklentisiyle birlikte tutarların daha da artması öngörülüyor. Bankalar, emeklileri kendi müşterisi yapabilmek ve mevcut müşterilerini elde tutabilmek adına çeşitli avantajlar ve yüksek promosyonlar sunarak rekabeti kızıştırıyor. Bu durum, emeklilerin promosyon alma sürecinde daha avantajlı koşullar bulmalarına olanak tanıyor. Bir banka daha yeni promosyon avantajını daha duyurdu.