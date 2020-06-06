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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşı zam tahminleri netleşmeye başladı. Peki, SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 17:00
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