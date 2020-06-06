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Haberler Galeri Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşı zam tahminleri netleşmeye başladı. Peki, SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 17:00
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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? SSK Bağkur emekli maaşlarının zamlanmasına bir ay kaldı. Bu ayki enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte temmuz zammı netleşmeye başladı. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Eşi çalışmayan ve çocuğu olan memurlar için verilen destek de artacak. Peki, SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeler...

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim'in haberine göre, yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu.

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak.

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.