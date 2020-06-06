Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

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Son dakika... Emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? SSK Bağkur emekli maaşlarının zamlanmasına bir ay kaldı. Bu ayki enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte temmuz zammı netleşmeye başladı. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Eşi çalışmayan ve çocuğu olan memurlar için verilen destek de artacak. Peki, SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili son gelişmeler...