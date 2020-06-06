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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklanmıştı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmış, ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği verilmişti. Öte yandan işten çıkarma 3 ay yasaklanmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 17:32
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