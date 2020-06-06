Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

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Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik tedbirler alındı. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon çalışan için 5,4 milyar liaraya yakın kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği verildi. Salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, ekomonik desteklerin devam edip etmeyeceği oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...