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Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklanmıştı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmış, ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği verilmişti. Öte yandan işten çıkarma 3 ay yasaklanmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 17:32
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik tedbirler alındı. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon çalışan için 5,4 milyar liaraya yakın kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği verildi. Salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, ekomonik desteklerin devam edip etmeyeceği oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kısa çalışma ödemeleri 30 Haziran'a kadar yapılacak. Nakdi Ücret Desteği olarak adlandırılan ücretsiz izin destek ödemeleri ise 17 Temmuz'a kadar yapılacak. Bu sürelerin uzatılması talep ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.