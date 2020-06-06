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1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL yardım başvuruları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar 5,5 milyon kişiye 1000'er TL yardım yapıldığını açıkladı. Bu destek ile aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. Peki, 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...