Emekli maaş farkları hesaplarda! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu

Memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zammın üzerine bir de fark ödemesi yapılıyor. 1 Ocak ile 5 Ocak arasında maaşlarını alan emekliler fark ödemesini alamamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, dün itibarıyla ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını söylemişti. Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme tarihlerini de açıklamıştı. Bakan Selçuk'un açıklamaları emeklilerde heyecan yaratırken, yatacak maaş farkı merak konusu oldu. Özellikle memurlar ödeme tablosunu yoğun şekilde araştırıyor. Peki, memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





