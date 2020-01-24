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Emekli maaş farkları hesaplarda! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu

Memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zammın üzerine bir de fark ödemesi yapılıyor. 1 Ocak ile 5 Ocak arasında maaşlarını alan emekliler fark ödemesini alamamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, dün itibarıyla ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını söylemişti. Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme tarihlerini de açıklamıştı. Bakan Selçuk'un açıklamaları emeklilerde heyecan yaratırken, yatacak maaş farkı merak konusu oldu. Özellikle memurlar ödeme tablosunu yoğun şekilde araştırıyor. Peki, memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 11:53
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Emekli maaş farkları hesaplarda! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu

Memur emeklilerinin heyecanla beklediği farklar hesaplara yatmaya başladı. Müjdeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Dünden itibaren ödenen ücretler merak konusu oldu. Emekliler zamma ek olarak ne kadar fark alacaklarını araştırıyor. Sizler için emekli maaşlarına ek olarak ödenen zam farkı tablolarını derledik. Galerinin sonunda tam listeyi bulabilirsiniz. İşte memur emekli farkı...

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Emekli maaş farkları hesaplarda! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının dün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

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Emekli maaş farkları hesaplarda! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini kaydetti.

ZAM FARKI NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI (VİDEO)

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Emekli maaş farkları hesaplarda! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu

2 MİLON 274 BİN KİŞİYE FARK ÖDENECEK

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

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Emekli maaş farkları hesaplarda! Memur emeklisi maaş farkı ne kadar? İşte emekli maaşı fark tablosu

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ FARKLARI NEREDEN ALACAK?

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.