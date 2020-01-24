0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi! TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısında indirim kararı aldı. Merkez Bankası'nın politika faizini 75 baz puan indirim ile 11,25'e çekmesi sonrası bankalardan da adımlar gelmeye başladı. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başlayan bankalar kredi verme yarışına girdi. Yarış kızıştıkça faiz oranları da giderek düştü. Son olarak bir özel banka 60 ay vadeli kredi kullanımlarında 0,89 faiz uygulamasına gitti. Yine bir başka özel banka da 0,92 oranına kadar düştü. Kredi kullanacak olanlar son faiz oranlarını merakla araştırıyor. Peki, TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri ne kadar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





