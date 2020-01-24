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0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi! TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısında indirim kararı aldı. Merkez Bankası'nın politika faizini 75 baz puan indirim ile 11,25'e çekmesi sonrası bankalardan da adımlar gelmeye başladı. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başlayan bankalar kredi verme yarışına girdi. Yarış kızıştıkça faiz oranları da giderek düştü. Son olarak bir özel banka 60 ay vadeli kredi kullanımlarında 0,89 faiz uygulamasına gitti. Yine bir başka özel banka da 0,92 oranına kadar düştü. Kredi kullanacak olanlar son faiz oranlarını merakla araştırıyor. Peki, TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri ne kadar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 13:09
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0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi! TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

Kredi faizleri düşüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'den, yüzde 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan art arda faiz hamleleri gelmeye başladı. Hamleler genel olarak ihtiyaç kredisi üzerinde yoğunlaşırken, taşıt ve konut kredisinde de indirimler var. Bir özel banka ihtiyaç kredisi faiz oranını 0,89'a çekerek dev adım attı. Bir başka özel banka ise oranı 0,92'ye çekti. Bankaların kredi verme yarışı vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki, TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri ne kadar? İşte faizlerde son durum...

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0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi! TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

VADELİ FAİZLER YÜZDE 10'UN ALTINDA

Bankalar vadeli hesaplara sundukları faizleri de düşürmeye başladı. Reel politika faizinin 11,25'e çekilmesinin ardından en yüksek vadeli hesap faizi yüzde 10 seviyesinde. Bankalar genel olarak yüzde 8 ila 9 faiz veriyor.

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0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi! TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE DEV ADIMLAR

İhtiyaç kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın son politika faizi indirimin ardından sert şekilde geriledi. 0,99 bandındaki oranlar 0,89'a kadar çekildi. Kredi kullanan vatandaşların skor puanlarına göre uygun seçenekler sunuluyor.

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0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi! TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

SIFIR KONUT ALIMINDA 0,79 KREDİ FIRSATI

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank sıfır konut alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a çekti. Müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren sıfır konutta 0,79 fırsatı sürüyor.

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0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi! TEB, ING, Garanti, QNB, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faizleri...

TÜM KONUTLARDA 0,94 FAİZ HAMLESİ GELDİ

ING Türkiye ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında sert adımlar atmaya devam ediyor. Banka geçen hafta aldığı kararla konut kredisi faiz oranını 0,94'e düşürdü. Tüm konutlarda faiz oranı geçerli olacak.