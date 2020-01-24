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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle girdi. Gram altının fiyatı 2 gündür aynı seviyeden işlem görüyor. Altın Ons fiyatı 1560 dolar bandında bulunurken, bugün yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar özellikle gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Bilezik gram fiyatları da sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı? İşte anbean güncellenen altın ekranı ve fiyatlar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:00
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe aşağı yönlü seyirle başlasa da fiyatlarda büyük bir değişim yaşanmadı. Altın Ons fiyatı 1560 doların üstünde seyrederken, spot gram altın fiyatı 297 TL bandında. Gram altın ise 295 TL'nin üstündeki seyrini sürdürüyor. Altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağı yönünde görüş bildiren uzmanlar, alım yapılabileceğini belirtiyor. Gram altının 300 TL sınırını aşığ aşmayacağı şimdilik merak konusu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı? İşte detaylar...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı?

KORONA VİRÜSÜ ALTIN FİYATLARINI DA VURDU

Haftanın üçüncü işlem gününde, piyasaların Çin'de ortaya çıkan korona virüsün yayılmasının olası etkilerini değerlendirmeleri ile birlikte günün ilk yarısındaki gerilemesini terse çevirerek yatay hareketini sürdüğü takip edilmişti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı?

Haftanın dördüncü işlem gününde ise Altın, yatırımcıların dikkatlerini yayılmakta olan korona virüsü kontrol altına alma çabalarına yöneltmeleri ile sakin seyrederken, yeniden canlanan güvenli liman talebi ve ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki gerileme ile birlikte Altın'ın gün sonunda kazançlarını sürdüğü izlendi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı?

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1560 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1567, 1575 ve 1582 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1553, 1546 ve 1539 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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