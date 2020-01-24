Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle girdi. Gram altının fiyatı 2 gündür aynı seviyeden işlem görüyor. Altın Ons fiyatı 1560 dolar bandında bulunurken, bugün yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar özellikle gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Bilezik gram fiyatları da sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatları arttı mı? İşte anbean güncellenen altın ekranı ve fiyatlar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





