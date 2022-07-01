Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih duyuruldu. En düşük emekli maaşının 3.500 liraya çıkarılmasının ardından bayram ikramiyesinin de takvimi açıklandı. Bayram ikramiyelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi...