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Haberler Galeri Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiye ödeme günleri duyuruldu. 2022 yılının ikinci ikramiye ödeme günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 09:50
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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih duyuruldu. En düşük emekli maaşının 3.500 liraya çıkarılmasının ardından bayram ikramiyesinin de takvimi açıklandı. Bayram ikramiyelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 1100 lira olan Kurban bayramı ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İşte ödeme günleri:

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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz,

Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

İkramiyeler, SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz'da yatırılacak. Bağ-Kur kapsamında gelir-aylık alanlara 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.

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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.