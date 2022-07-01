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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiye ödeme günleri duyuruldu. 2022 yılının ikinci ikramiye ödeme günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme takvimi...