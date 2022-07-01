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Haberler Galeri Benzin ve LPG'ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...

Benzin ve LPG'ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...

Son dakika... Benzin ve LPG'ye indirim geliyor. Geçtiğimiz hafta motorinde uygulanan peş peşe fiyat indirimi sonrası gözler benzin ve LPG'ye çevrilmişti. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası Brent petrol fiyatlarınını gerilemesiyle birlikte benzin ve LPG'ye de indirim uygulanacağı açıklandı. Peki, 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 11:34
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Benzin ve LPG’ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Motorine yapılan üst üste indirimin ardından benzin ve LPG'ye de indirim uygulanacağı açıklandı. OPEC ve OPEC+ grubunun petrol üretimini Ağustos'ta günlük 648 bin varil artırma kararı alması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 108,3 dolara geriledi. Peki, 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

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Benzin ve LPG’ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM

2 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, LPG'de 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Benzin ve LPG’ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

MOTORİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM YAPILDI

29 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,5 TL gelen indirim sonrası 30 Haziran'da da 84 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

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Benzin ve LPG’ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

1 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.29 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 26.69 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Benzin ve LPG’ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

1 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 26.75 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL