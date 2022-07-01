Benzin ve LPG'ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Motorine yapılan üst üste indirimin ardından benzin ve LPG'ye de indirim uygulanacağı açıklandı. OPEC ve OPEC+ grubunun petrol üretimini Ağustos'ta günlük 648 bin varil artırma kararı alması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 108,3 dolara geriledi. Peki, 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...