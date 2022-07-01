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Benzin ve LPG'ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...
Son dakika... Benzin ve LPG'ye indirim geliyor. Geçtiğimiz hafta motorinde uygulanan peş peşe fiyat indirimi sonrası gözler benzin ve LPG'ye çevrilmişti. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası Brent petrol fiyatlarınını gerilemesiyle birlikte benzin ve LPG'ye de indirim uygulanacağı açıklandı. Peki, 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyat listesi...