3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

Emeklilik için gün sayanlara bazı durumlarda erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Belirlenen süre 6 yıla kadar düşebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile erken emeklilik şartları merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı bazı vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Bazı sağlık sorunlarının tespiti, askerlik ve annelik hakları gibi durumlar bunlara örnek olabilir. Diğer yandan bu durumlarda dışında da erken yaşta emekli maaşı alma imkanı bulunuyor. İşte, erken emeklilik için aranan bazı şartlar...