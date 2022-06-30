30 Haziran 2022, Perşembe
3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...
Erken tarihte emeklilik aranan şartlar merak ediliyor. Hangi şartlarda, nasıl maaş bağlanır sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Primi dolan herkes bu detaylara dikkat etmeli. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde sigortalılara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Başvuruları onaylanan kadın ve erkek fark etmeden emeklilik maaşına kavuşuyor. Annelik, askerlik ve hastalık nedenlerinden dolayı bu durumdan yararlanılabiliyor. Peki, erken emeklilik aranan şartlar nelerdir? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor?
Giriş Tarihi: 30.06.2022 21:25
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13