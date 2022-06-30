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Haberler Galeri 3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

Erken tarihte emeklilik aranan şartlar merak ediliyor. Hangi şartlarda, nasıl maaş bağlanır sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Primi dolan herkes bu detaylara dikkat etmeli. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde sigortalılara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Başvuruları onaylanan kadın ve erkek fark etmeden emeklilik maaşına kavuşuyor. Annelik, askerlik ve hastalık nedenlerinden dolayı bu durumdan yararlanılabiliyor. Peki, erken emeklilik aranan şartlar nelerdir? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2022 21:25
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3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

Emeklilik için gün sayanlara bazı durumlarda erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Belirlenen süre 6 yıla kadar düşebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile erken emeklilik şartları merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı bazı vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Bazı sağlık sorunlarının tespiti, askerlik ve annelik hakları gibi durumlar bunlara örnek olabilir. Diğer yandan bu durumlarda dışında da erken yaşta emekli maaşı alma imkanı bulunuyor. İşte, erken emeklilik için aranan bazı şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

İKİ DETAY ÇOK ÖNEMLİ!

Erkeklerde askerlik hizmeti ve kadınlarda doğum emeklilik tarihini öne çekiyor. Anneler her bir çocuk için 2 yıl kazanıyor.

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3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

EMEKLİLİK TAKVİMİ

31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

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3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

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3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş