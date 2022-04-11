✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

Milyonlarca çalışanın gündeminde emeklilik konusu yer alıyor ve özellikle 2000 öncesinde sigorta girişi olan kişileri yakından ilgilendiren bir detay dikkat çekiyor. Uzun yıllar sigortalı olarak çalışma hayatında aktif rol alan milyonlarca kişi emekli olacağı tarihi heyecanla bekliyor ve bu kapsamda emeklilik hesabının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. 2000 yılı öncesi sigortası başlayanlar için emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor ve gösterge de 14 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Emeklilik hesabı ile ilgili detayları haberimizde sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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