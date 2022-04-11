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Haberler Galeri ✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

Milyonlarca çalışanın gündeminde emeklilik konusu yer alıyor ve özellikle 2000 öncesinde sigorta girişi olan kişileri yakından ilgilendiren bir detay dikkat çekiyor. Uzun yıllar sigortalı olarak çalışma hayatında aktif rol alan milyonlarca kişi emekli olacağı tarihi heyecanla bekliyor ve bu kapsamda emeklilik hesabının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. 2000 yılı öncesi sigortası başlayanlar için emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor ve gösterge de 14 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Emeklilik hesabı ile ilgili detayları haberimizde sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:43
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✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

2000 öncesinde sigorta girişi olan çalışanlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor ve tarih hesaplaması yapmak istiyor. Emeklilik maaşı hesaplamada 3 ayrı devre ön plana çıkıyor ve Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Kazanca göre değişmekle birlikte %70'i bulan çarpan kullanılması sonucunda gösterge 14 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. 2000 öncesi sigortalı olanların emeklilik hesabında ön plana çıkan 3 ayrı formül hakkında merak edilen detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesap yapılıyor.

Özellikle 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla daha fazla çalışanlar avantajlı oluyor...

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✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı döneme bakılıyor. Her dönemde kazançlar değişik yöntemlerle günümüze güncelleniyor ve aylık bağlama oranı ile çarpılıyor. Buna göre;

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✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

BİRİNCİ DÖNEM:
2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor.

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✍2000 öncesinde sigorta girişi olanlar dikkat! 👉Emeklilik hesabında 3 ayrı formül ön plana çıkıyor! 🔎 14 bin TL’ye kadar çıkıyor...

Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.