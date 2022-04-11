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Haberler Galeri Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

Temmuz zammı ve bayram ikramiyesi derken milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. Ek ödeme olarak bilinen emekli promosyon ödemesinde tutarlar belli oldu. Maaşını 3 yıl kalma sözüyle taşıyanlara bankalar çeşitli tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. 2022 yılı güncel promosyon tutarlarını yazımızda ele aldık. Peki, bu yıl emekliler ne kadar promosyon alacak? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte 2022 emekli banka promosyonu güncel rakamlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:58
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Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler banka ile sözleşme imzalayarak promosyon ödemesi alıyor. 2022 yılı içerisinde bankalar çeşitli kampanyalar ile emeklilere müjdeli haberi duyurdu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Kim ne kadar promosyon alacak? İşte 2022 emekli banka promosyonu banka banka güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

3 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bazı bankaların sunduğu çeşitli kampanyalar ile promosyon ödemeleri 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte banka banka promosyon miktarları:

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Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

YAPIKREDİ: Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödenecek. Ayrıca iki fatura talimatı verilmesi dahilinde 100 lira ek promosyon ödenecek. 20 Ocak- 30 Nisan arasında iki kere kredi kartı alanlara ve 3 aydır hiç harcama yapmayanlara 30 Nisan tarihinde kadar yapılacak 500 lira harcamaya 150 lira ek promosyon ödemesi sağlanacak. Emekli yakınını getirenler için de 250 lira ek promosyon ödemesi yapılacak.

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Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

TEB: Maaşını taşıyanların 2 fatura ödeme talimatı vermesiyle 1.850, 2.300, 2.750 promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca yakınını getirenlere 250 lira ek promosyon verilecek.

FİNANS BANK: Maaş taşıma karşılığında 1.700, 2.150, 2.600 lira ödeme yapılacak.

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Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

FİBABANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira olarak promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

ŞEKERBANK: 1.500, 1.750, 2.000 lira promosyon ödemesinin yanında emekliler için 3 ay ertelemeli kredi kullanımı fırsatı verilecek.