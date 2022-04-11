Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste

Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler banka ile sözleşme imzalayarak promosyon ödemesi alıyor. 2022 yılı içerisinde bankalar çeşitli kampanyalar ile emeklilere müjdeli haberi duyurdu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Kim ne kadar promosyon alacak? İşte 2022 emekli banka promosyonu banka banka güncel liste...