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Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste
Temmuz zammı ve bayram ikramiyesi derken milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. Ek ödeme olarak bilinen emekli promosyon ödemesinde tutarlar belli oldu. Maaşını 3 yıl kalma sözüyle taşıyanlara bankalar çeşitli tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. 2022 yılı güncel promosyon tutarlarını yazımızda ele aldık. Peki, bu yıl emekliler ne kadar promosyon alacak? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte 2022 emekli banka promosyonu güncel rakamlar...