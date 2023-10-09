Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? 5.000 TL 100. yıl ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı?

9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliyi sevindirecek bir müjdeyi kamuoyuna duyurdu. Bu müjdeye göre, emekli vatandaşlarımıza Cumhuriyet Bayramı'nda 5.000 TL'lik bir ikramiye ödenecek. Ancak her emekliyi kapsamayacak bu 100. yıl emekli ikramiyesine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte yatacağı tarih ve şartları...