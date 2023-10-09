HaberlerGaleriÇalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? 5.000 TL 100. yıl ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı?
Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? 5.000 TL 100. yıl ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı?
Son dakika haberleri... 9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının hemen ardından Başkan Erdoğan milyonlarca emekliye ikramiye müjdesini verdi. Maaşlara ek olarak 5.000 TL'lik ikramiyeye ilişkin detaylar ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Emekli ikramiyesi çalışan emekliye verilmeyecek mi?" sorusunu araştırıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 09.10.2023 21:14Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 21:59