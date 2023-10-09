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Haberler Galeri Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? 5.000 TL 100. yıl ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı?

Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? 5.000 TL 100. yıl ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı?

Son dakika haberleri... 9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının hemen ardından Başkan Erdoğan milyonlarca emekliye ikramiye müjdesini verdi. Maaşlara ek olarak 5.000 TL'lik ikramiyeye ilişkin detaylar ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Emekli ikramiyesi çalışan emekliye verilmeyecek mi?" sorusunu araştırıyor. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 09.10.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 21:59
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Emekli ikramiyesi çalışan emekliye verilmeyecek mi? 5.000 TL 29 Ekim ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı, hesaplara ne zaman geeçr?

9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliyi sevindirecek bir müjdeyi kamuoyuna duyurdu. Bu müjdeye göre, emekli vatandaşlarımıza Cumhuriyet Bayramı'nda 5.000 TL'lik bir ikramiye ödenecek. Ancak her emekliyi kapsamayacak bu 100. yıl emekli ikramiyesine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte yatacağı tarih ve şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiyesi çalışan emekliye verilmeyecek mi? 5.000 TL 29 Ekim ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı, hesaplara ne zaman geeçr?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?

9 Ekim 2023 Pazartesi itibarıyla gerçekleşen Kabine toplantısın ardından Başkan Erdoğan müjdeyi verdi.

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Emekli ikramiyesi çalışan emekliye verilmeyecek mi? 5.000 TL 29 Ekim ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı, hesaplara ne zaman geeçr?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini "Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlemeden muaf tutacağız. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak." şeklinde aktardı.

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Emekli ikramiyesi çalışan emekliye verilmeyecek mi? 5.000 TL 29 Ekim 100. yıl ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Kasım ayının ilk haftası itibarıyla çalışmayan tüm emeklilerin hesaplarına yatacak.

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Emekli ikramiyesi çalışan emekliye verilmeyecek mi? 5.000 TL 29 Ekim ikramiyesi kimleri kapsıyor, bu ay yatacak mı, hesaplara ne zaman geeçr?

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