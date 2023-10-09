SSK, BAĞ-KUR’lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

Emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi haberleri, son durum gelişmeleriyle birlikte tüm Türkiye tarafından büyük bir merak ve heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan iddialar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 TL ikramiye verileceği yönündeydi. Bu haber, emekli vatandaşlarımız arasında büyük bir beklenti yarattı.Bu nedenle emekliler, bu ödemenin ne zaman yapılacağını ve nasıl alacaklarını merak ediyorlar.