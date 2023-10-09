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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR'lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

SSK, BAĞ-KUR'lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

Son günlerde gündemde sıkça konuşulan ve milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bir konu, emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi haberi oldu .İddialara göre, Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 TL'lik bir ikramiye ödemesi yapılacak. Bu haber, emekliler arasında büyük bir merak uyandırdı ve "Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorularını beraberinde getirdi. Emekliler, bu ödemenin tarihini beklerken, maaş takvimi ve son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 19:27
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SSK, BAĞ-KUR’lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

Emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi haberleri, son durum gelişmeleriyle birlikte tüm Türkiye tarafından büyük bir merak ve heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan iddialar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 TL ikramiye verileceği yönündeydi. Bu haber, emekli vatandaşlarımız arasında büyük bir beklenti yarattı.Bu nedenle emekliler, bu ödemenin ne zaman yapılacağını ve nasıl alacaklarını merak ediyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞ-KUR’lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ Mİ VERİLECEK?

Emeklilere, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ikramiye verileceği iddia edildi. Bugün gerçekleşen Kabine toplantısıyla birlikte konun netleşmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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SSK, BAĞ-KUR’lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

Ödeme Tarihleri

Ekim ayı içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri şu şekilde belirlendi:

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SSK, BAĞ-KUR’lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

SSK Emeklileri:

📍Tahsis numarasının sonu 0 olan emekliler 26 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 2 olan emekliler 25 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 4 olan emekliler 24 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 6 olan emekliler 23 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 8 olan emekliler 22 Ekim'de,

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SSK, BAĞ-KUR’lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!

📍Tahsis numarasının sonu 1 olan emekliler 21 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 3 olan emekliler 20 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 5 olan emekliler 19 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 7 olan emekliler 18 Ekim'de,
📍Tahsis numarasının sonu 9 olan emekliler 17 Ekim'de maaşlarını alacaklar..