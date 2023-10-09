09 Ekim 2023, Pazartesi
SSK, BAĞ-KUR'lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!
Son günlerde gündemde sıkça konuşulan ve milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bir konu, emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi haberi oldu .İddialara göre, Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 TL'lik bir ikramiye ödemesi yapılacak. Bu haber, emekliler arasında büyük bir merak uyandırdı ve "Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorularını beraberinde getirdi. Emekliler, bu ödemenin tarihini beklerken, maaş takvimi ve son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.10.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 19:27
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