Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi ? 2023 Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de büyük bir coşku ve gurur ile kutlanan milli bayramlardan biridir. Bu özel gün, vatandaşlar arasında bayram ikramiyesi alıp alamayacaklarına dair merak konusu olur. Genellikle bu tür ikramiyeler, sosyal yardım alanlar, engelliler, Aile Destek Yardımı alan aileler, SED alanlar ve memur emeklileri gibi belirli gruplara yöneliktir. İşte 5.000 TL 29 Ekim ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri...