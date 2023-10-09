HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi ? 2023 Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?
Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi ? 2023 Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde coşku ve gurur ile kutlanan önemli bir milli bayramdır. Kabine toplantısının hemen ardından vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Arama motorlarında "29 Ekim ikramiyesinden yararlanacak mı?", "Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu?" soruları araştırılıyor.