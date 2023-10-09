09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi ? 2023 Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi ? 2023 Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde coşku ve gurur ile kutlanan önemli bir milli bayramdır. Kabine toplantısının hemen ardından vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Arama motorlarında "29 Ekim ikramiyesinden yararlanacak mı?", "Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu?" soruları araştırılıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 22:04
  • 1
  • 6
Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de büyük bir coşku ve gurur ile kutlanan milli bayramlardan biridir. Bu özel gün, vatandaşlar arasında bayram ikramiyesi alıp alamayacaklarına dair merak konusu olur. Genellikle bu tür ikramiyeler, sosyal yardım alanlar, engelliler, Aile Destek Yardımı alan aileler, SED alanlar ve memur emeklileri gibi belirli gruplara yöneliktir. İşte 5.000 TL 29 Ekim ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?

9 Ekim 2023 Pazartesi itibarıyla gerçekleşen Kabine toplantısın ardından Başkan Erdoğan müjdeyi verdi.

  • 3
  • 6
Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini "Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlemeden muaf tutacağız. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak." şeklinde aktardı.

  • 4
  • 6
Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

📌Şehit yakınları ve gaziler,

📌SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,

  • 5
  • 6
Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?

📌Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

📌Ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları,