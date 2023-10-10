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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gelecek yıl yaşama geçirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için yoğun bir mesai yürütürken, çalışmalarda sona gelindi. BES'te olduğu gibi, çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak, işveren de aynı oranda katkı sağlayacak. Kıdem tazminatı kazanımında değişiklik olmayacak.