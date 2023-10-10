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Haberler Galeri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gelecek yıl yaşama geçirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için yoğun bir mesai yürütürken, çalışmalarda sona gelindi. BES'te olduğu gibi, çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak, işveren de aynı oranda katkı sağlayacak. Kıdem tazminatı kazanımında değişiklik olmayacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.10.2023 06:10 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 06:10
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gelecek yıl yaşama geçirilecek tamamlayıcı emeklilik sistemi için yoğun bir mesai yürütüyor. Düzenleme, emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gelecek yıl yaşama geçirilecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile yılda 200 milyarın üzerinde büyüklük sağlanması hedefleniyor.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar

İŞVEREN DE DESTEK VERECEK

Orta Vadeli Program'da yer alan takvime göre, ikinci basamak emeklilik sistemine ilişkin kanunu düzenleme 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanacak.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar

Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde sona gelindi! İşveren de destek olacak | Kıdem tazminatına dokunulmayacak | İşte detaylar

Türkiye'de kamu emeklilik ve üçüncü basamakta yer alan BES uygulanıyor. TES ikinci basamak emeklilik sistemi olarak kurgulanıyor.