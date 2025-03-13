Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?

ÇOCUK SAYISI ARTTIKÇA ÖDEME ARTACAK MI?

1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren bir anneye önce 5 bin lira sonra da 60 ay 1.500 TL ödenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise 60 ay boyunca her ay 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. Dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım eklenecektir. Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına her ay toplam 11 bin 500 lira yatırılacak..