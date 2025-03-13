Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?
2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlemeler de peş peşe gelmeye başladı. TBMM'ye sunulan torba yasa ile ilk doğumda 5 bin liralık yardım yapılacak. İkinci çocuk için 1.500, üçüncü ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Sırada ise doğum izinlerinin artırılması var. Peki anneye verilecek destekler neler? Başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:34