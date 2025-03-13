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Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?

2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlemeler de peş peşe gelmeye başladı. TBMM'ye sunulan torba yasa ile ilk doğumda 5 bin liralık yardım yapılacak. İkinci çocuk için 1.500, üçüncü ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Sırada ise doğum izinlerinin artırılması var. Peki anneye verilecek destekler neler? Başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:34
Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?

2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlemeler de peş peşe gelmeye başladı. Annelere ödenen doğum parasının 300 liradan 5 bin liraya çıkartılması ve 60 ay boyunca aylık ödeme yapılması ile ilgili düzenleme TBMM'ye sunuldu. Bunun dışında çalışan annelerin daha uzun doğum izni kullanması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...

Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?

KİMLER DOĞUM PARASI ALABİLİYOR?

Çalışsın-çalışmasın herhangi bir şart olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı (çifte vatandaş) olan tüm anneler doğum parasından faydalanabiliyor. Yeni rakamlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak.

Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?

YENİ DOĞUM YARDIMI KAÇ LİRA OLACAK?

1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.

Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?

ÇOCUK SAYISI ARTTIKÇA ÖDEME ARTACAK MI?

1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren bir anneye önce 5 bin lira sonra da 60 ay 1.500 TL ödenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise 60 ay boyunca her ay 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. Dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım eklenecektir. Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına her ay toplam 11 bin 500 lira yatırılacak..

Anneye çifte destek! Uzun doğum izni, ilk çocuğa 5 bin TL | Başvuru nereye yapılacak?

ÇOCUKLARIN TÜMÜNÜN 2025'TE DOĞMASI ŞART MI?

Çocuk sayısı dikkate alınırken daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da hesaba katılacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen çocuk kaçıncı çocuksa ona göre ödeme yapılacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de ödemeler geçerli olacak.

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