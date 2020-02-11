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Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?

Elektrik günümüzün olmazsa olmazlarından. Her evde en az bir televizyon, 2 beyaz eşya bulunuyor. Beyaz eşya sayısında ekstra artışlar yaşanabiliyor. Ayrıca aydınlatma sayıları ve kullanılan elektronik aletlerin sayısı değişebiliyor. Kış aylarında bir de kombinin elektriği faturaya ekleniyor. Faturalar yaz aylarına oranla daha yüksek olabiliyor. Ancak elektrik faturalarında büyük tasarruflar sağlamak mümkün. Yapılacak birkaç basit düzenleme ile onlarca TL düşük fatura ödeyebilirsiniz. Peki, kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:20
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Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?

Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarının gelmesi ile faturalar arttı. Elektrik faturalarını düşürmek isteyenler tasarruf yollarını arıyor. Kış aylarında evde daha fazla vakit geçirilmesi, aydınlatma ve TV'nin daha fala çalışması, bir de kombinin eklenmesi faturaları etkiliyor. Ancak yine de tasarruf yapmak mümkün. Peki, kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? İşte detaylar...

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Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?

EN ÇOK BUZDOLABI YAKIYOR

Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18'lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor. Ev geneline bakıldığında beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor.

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Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?

KIŞ AYINDA HANGİ ELEKTRONİK EŞYA DAHA FAZLA TÜKETİM YAPIYOR?

Kışın, yaza göre evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle daha çok elektrik harcıyoruz. Isıtıcılar, televizyon derken fatura da şişiyor. Kış aylarında evlerdeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 186 artıyor. Yazın klima kullanımı ile birlikte elektrik tüketimi kışa göre daha fazla olsa da kış aylarında klimanın yerini elektrikli ısıtıcılar alıyor. Aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlar kış aylarında artarken, bunların elektrik faturasına yansıması önemli düzeyde oluyor.

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Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?

Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL'ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.

A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buz dolapları saatte 0,07 TL tüketiyor. En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor.

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Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?

KIŞIN ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?

Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.