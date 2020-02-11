Emekliye 3250 TL! Promosyona ikramiye katkısı... En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli için 6 aylık süreç oldukça hareketli geçecek. Emekli promosyonu için Türkiye Bankalar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu ay bir araya gelecek. 2017 yılında yürürlüğe giren ve emeklilere maaş taşımaları karşılığında ilk kez verilen promosyonun sözleşme süresi bu yıl Mart ayında doluyor. Emekliler sözleşmesinin bitimiyle birlikte başka bankalardan alacakları cazip teklifleri değerlendirerek maaşlarını taşıyabilir. Emeklilere 1250 TL'ye kadar maaş taşıma karşılığında promosyon teklifi var. Promosyon sonrası ise ikramiye heyecanı başlayacak. Emekli bayram ikramiyeleri emeklilerin en büyük ek ödemesi olarak biliniyor. 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren emekli bayram ikramiyesi için her emekliye 4 bin TL ödeme yapıldı. Devletin kasasından 4 bayramda 40 milyar TL para çıktı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam talebi var. Emekli bayram ikramiyesine zam gelmezse emekliler yine 2 bin TL ek ödeme alacak. Enflasyon oranınca zam gelirse her bayram için 118 TL fazla ödeme alınacak. Sizler için emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihler ve bankaların promosyon tekliflerini derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





