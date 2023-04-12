Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Kimler bayramda ikramiye alacak? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...

"Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilerin yanı sıra evde bakım, engelli maaşı ve dul yetim aylığı alanların da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanmayacağı merak konusu oldu. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da konu hakkında detayları sorguluyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Peki, dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar, zam geldi mi? Engelli maaşı ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, tarihi...