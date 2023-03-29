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Haberler Galeri EYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

EYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

EYT'lilere nisan ayında ödemeler çifter çifter gelecek. Emeklilik kapısı açılanlar başvuru sürecinin ardından ilk maaş ve ikramiye takvimini araştırmaya başladı. Zamlı maaş ve ikramiye ödemelerini kaçırmak istemeyenlerin elini çabuk tutması gerekmekte. Peki nelere dikkat edilmeli? Hesaplara ne yatırılacak? EYT 16 günlük maaş farkı yatacak mı, ne zaman? İşte detayları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 12:30
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EYT’lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

Milyonlarca EYT'li ilk maaş ödemeleri için geri sayıma başladı. Başvuru sürecini tamamlamayanlar için son 3 gün. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak. Böylece EYT'li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını alacak. Peki EYT'li ilk maaşlarını ne zaman alacak? 16 günlük maaş farkı yatacak mı? İşte nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B maaş takvimi...

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EYT’lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler dikkat! Henüz emeklilik başvurusunu yapmamış olan EYT'lilerin maaş kaçırmamak ve zamlı bayram ikramiyesi almak için 3 günü kaldı…

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EYT’lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

Peki nelere dikkat edilmeli? Hesaplara ne yatırılacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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EYT’lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

Milyonlarca EYT'li emekli maaşı için gün sayıyor. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak.

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EYT’lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak.