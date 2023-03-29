HaberlerGaleriEYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ
EYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ
EYT'lilere nisan ayında ödemeler çifter çifter gelecek. Emeklilik kapısı açılanlar başvuru sürecinin ardından ilk maaş ve ikramiye takvimini araştırmaya başladı. Zamlı maaş ve ikramiye ödemelerini kaçırmak istemeyenlerin elini çabuk tutması gerekmekte. Peki nelere dikkat edilmeli? Hesaplara ne yatırılacak? EYT 16 günlük maaş farkı yatacak mı, ne zaman? İşte detayları…