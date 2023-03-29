EYT’lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ

Milyonlarca EYT'li ilk maaş ödemeleri için geri sayıma başladı. Başvuru sürecini tamamlamayanlar için son 3 gün. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak. Böylece EYT'li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını alacak. Peki EYT'li ilk maaşlarını ne zaman alacak? 16 günlük maaş farkı yatacak mı? İşte nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B maaş takvimi...