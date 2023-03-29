Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

Cep telefonu fiyatları arttı mı, artacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliğ ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı söz konusu düzenlemenin iptal edildiğini açıkladı. İşte merak edilenler...