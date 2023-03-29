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Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum
Cep telefonlarına zam haberi haftalar öncesinde sosyal medyada konuşulmaya başlanmıştı. Vatandaşlar arama motorlarında "Cep telefonlarına zam gelecek mi 2023?" sorusunun cevabını araştırıyordu. Konuya ilişkin son noktayı Ticaret Bakanlığı koydu. Peki iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları artacak mı? İşte cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliğ ile ilgili son gelişmeler...