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Haberler Galeri Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

Cep telefonlarına zam haberi haftalar öncesinde sosyal medyada konuşulmaya başlanmıştı. Vatandaşlar arama motorlarında "Cep telefonlarına zam gelecek mi 2023?" sorusunun cevabını araştırıyordu. Konuya ilişkin son noktayı Ticaret Bakanlığı koydu. Peki iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları artacak mı? İşte cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliğ ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:07
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Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

Cep telefonu fiyatları arttı mı, artacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliğ ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı söz konusu düzenlemenin iptal edildiğini açıkladı. İşte merak edilenler...

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Cep telefonu Zammı SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

SON DURUM NE?

Ticaret Bakanlığı, 30 Mart'tan geçerli olmak üzere cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliğin yürürlüğe girmeden iptalini kararlaştırdı.

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Cep telefonu Zammı SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ, 30 Mart 2023'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cep telefonu Zammı SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

Tebliğle, akıllı cep telefonlarında birim gümrük bedelini adet başına 350 dolara yükseltecek düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu.

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Cep telefonu Zammı SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum

"İTHALAT SEYRİNİN YAKINDAN İZLENMESİ AMAÇLANIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak, üretilen ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulamalarının yürürlüğe konulabildiğine işaret edildi.