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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...

Bankalar son dakika duyurdu! Taşıt kredisinin faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranlarındaki güncellemeler, ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Bankalar, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. İşte en uygun kredi veren bankalar ve yenilenen kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:37
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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...

Bankalar tarafından güncellenen kredi faiz oranları merak konusu oluyor. Ev, araba gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bankaların açıkladığı yeni konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları büyük önem taşıyor. İşte banka banka güncellenen taşıt kredisi faiz oranları:

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için güncellenen taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme seçenekleri büyük bir önem taşıyor.

Akbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, İş Bankası, Garanti BBVA gibi önde gelen bankaların taşıt kredisi teklifleri incelendiğinde, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme planları dikkat çekiyor.

İşte banka banka güncel taşıt kredisi faiz oranları:

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...

Kredi hesaplaması nasıl yapılır?

Talep ettiğin kredi tutarı ve vadeyi girerek, sana uygun faiz oranını ve aylık taksit tutarını görüntüleyebilirsin.

Ayrıca kredi ile birlikte ödeyeceğin diğer masrafları ve toplam maliyetini de görüntülersin.

Kredi tutarı ve vaden, satın alacağın aracın tutarına göre değişebilmektedir.

Faiz oranı, girdiğin tutar ve vadeye göre, sigortalı olmasına, aracın 0 km ve 2. el olmasına göre değişebilir.

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...

400.000 TL'NİN 36 AY VADELİ TAŞIT KREDİLERİ!

Akbank Taşıt Kredisi:

Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 844.246 TL

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.339 TL