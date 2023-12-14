Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...

Kredi hesaplaması nasıl yapılır?

Talep ettiğin kredi tutarı ve vadeyi girerek, sana uygun faiz oranını ve aylık taksit tutarını görüntüleyebilirsin.

Ayrıca kredi ile birlikte ödeyeceğin diğer masrafları ve toplam maliyetini de görüntülersin.

Kredi tutarı ve vaden, satın alacağın aracın tutarına göre değişebilmektedir.



Faiz oranı, girdiğin tutar ve vadeye göre, sigortalı olmasına, aracın 0 km ve 2. el olmasına göre değişebilir.