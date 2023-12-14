14 Aralık 2023, Perşembe
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...
Bankalar son dakika duyurdu! Taşıt kredisinin faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranlarındaki güncellemeler, ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Bankalar, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. İşte en uygun kredi veren bankalar ve yenilenen kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:37
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