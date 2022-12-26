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Haberler Galeri Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Son dakika altın haberi... Piyasaları yılın son haftasında nasıl seyir bekliyor? Yeni yıl beklentileri neler? 2023'ün yatırım aracı ne olacak? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 13:32
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Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Güvenli liman altında iniş çıkışlar devam ediyor. Geçtiğim hafta altında bir yükseliş söz konusuydu. Peki piyasalar 2022'yi nasıl kapatıyor? 2023'te neler bekleniyor? Piyasalarda beklentiler neler?

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Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

"BASKI ALTINDA TAMAMLADI"

2022 yılında yılın ilk çeyreğinde altın ve gümüş fiyatları oldukça yüksekti. İyi bir başlangıç yaptı ancak yılın ikinci çeyreğinde ABD Merkez Bankası FED'in faiz politikasından dolayı yılın ikinci ve üçüncü çeyreğini baskı altında tamamladı.

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Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Ancak Kasım ayı itibariyle yani yılın son çeyreğinde tekrar toparlama sürecine girdiğini gözlemliyoruz. Gram altın tarafında problem yok sadece ons tarafında baskılanma oldu.

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Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Gram altın yıla 775 lira seviyesinden başlamıştı bugün 1.098 lira seviyesinde gramın da 323 lira bir getiri sağlamış oldu.