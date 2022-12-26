Düğün yapacak ve ALTIN borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten GRAM ALTIN için flaş tahmin... Rakam ve tarih verdi

Son dakika altın haberi... Piyasaları yılın son haftasında nasıl seyir bekliyor? Yeni yıl beklentileri neler? 2023'ün yatırım aracı ne olacak? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.