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Haberler Galeri Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca emekli yılbaşında ikramiye olup olmayacağını merak ediyor. 2023 yılbaşı için geri sayım başlarken en çok araştıırlanlar arasında ikramiye konusu yer aldı. Her yıl bayram ikramiyesi alan emekliler, yılbaşında herhangi bir ödeme alıp almayacaklarını araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum nedir? 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:40
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Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.100 lira ikramiye alan emekliler, yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen bayram ikramiyesi ödemelerinde önümüzdeki yıl artış bekleniyor. Bunun yanı sıra yılbaşında ikramiye olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum nedir? 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

EMEKLİLERE YILBAŞI 2023 İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Yılbaşında emeklilere yönelik ikramiye ödemesi bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödeniyor.

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Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Buna göre, ilk ikramiyelerin 2023 Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. İkinci ikramiyelerin ise Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında ahaber.com.tr'de olacka.

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Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er TL olmak üzere toplamda 2.200 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, ikramiye tutarının yükselmesini talep ediyor. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin ardından ikramiye zammının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.