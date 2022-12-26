Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca emekli yılbaşında ikramiye olup olmayacağını merak ediyor. 2023 yılbaşı için geri sayım başlarken en çok araştıırlanlar arasında ikramiye konusu yer aldı. Her yıl bayram ikramiyesi alan emekliler, yılbaşında herhangi bir ödeme alıp almayacaklarını araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum nedir? 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL