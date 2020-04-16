Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dün yaptıkları ortak açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirli olmaya devam ettiklerini, gerektiğinde ilave önlemler almaya ve mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da toplantının ardından G20 ülkelerinin Kovid-19 ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyurdu.