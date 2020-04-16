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Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları
Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışıyla döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dünkü işlem gününde 6.82 liradan 6.91 seviyelerine çıkan dolar kuru, yeni güne 6,9060 liradan başladı. Koronavirüsün yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli limana dönüşen dolara yöneliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Nisan güncel döviz kurları...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:11
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