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Haberler Galeri Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışıyla döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dünkü işlem gününde 6.82 liradan 6.91 seviyelerine çıkan dolar kuru, yeni güne 6,9060 liradan başladı. Koronavirüsün yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli limana dönüşen dolara yöneliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Nisan güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:11
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Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

Son dakika... Dolar kuru ne kadar oldu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Koronavirüse yönelik haber akışı kur üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Dolar 6,9020 liradan, euro ise 7,5120 liradan güne başladı. Dolar/TL paritesi dün 6,9246 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 6,9015 seviyelerinde hareket ediyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Mart güncel döviz kurları...

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Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

16 Nisan Perşembe günü İstanbul serbest piyasada dolar 6,9060 liradan, avro 7,5140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,9050 liradan alınan dolar, 6,9060 liradan satılıyor. 7,5130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5140 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4990 lira olmuştu.

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Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU?

İşte güncel döviz kurları:

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Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

KÜRESEL PİYASALARDA VERİ ODAKLI SEYRİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret etmesi sonrası sert düşüş yaşanırken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik verileri takip edilecek.

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Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dün yaptıkları ortak açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirli olmaya devam ettiklerini, gerektiğinde ilave önlemler almaya ve mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da toplantının ardından G20 ülkelerinin Kovid-19 ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyurdu.