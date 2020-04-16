A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

A101 16 Nisan indirimleri başladı. Teknoloji ürünleri ile Ramazan ayına özel ürünlerin dikkat çektiği 16 Nisan kataloğunu sizler için derledik. A101 müşterilerinin yakından takip ettiği perşembe indirimlerinde bu hafta en çok dikkat çekenler arasında Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV yer alıyor. Öte yandan elektronik ev aletleri, bahçe ürünleri, kol saati, kamp ürünleri, züccaciye, tekstil ve gıda ürünleri 16 Nisan kataloğunda müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte A101 marketlerin 16 Nisan 2020 tarihli indirim listesi...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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