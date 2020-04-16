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Haberler Galeri A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

A101 16 Nisan indirimleri başladı. Teknoloji ürünleri ile Ramazan ayına özel ürünlerin dikkat çektiği 16 Nisan kataloğunu sizler için derledik. A101 müşterilerinin yakından takip ettiği perşembe indirimlerinde bu hafta en çok dikkat çekenler arasında Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV yer alıyor. Öte yandan elektronik ev aletleri, bahçe ürünleri, kol saati, kamp ürünleri, züccaciye, tekstil ve gıda ürünleri 16 Nisan kataloğunda müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte A101 marketlerin 16 Nisan 2020 tarihli indirim listesi...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 09:55
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A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sürpriz ürünlerin yer aldığı A101 perşembe indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Teknolojiden züccaciyeye, bahçe ürünlerinden gıdaya kadar birçok ürünün yer aldığı katalogda, Ramazan ayına özel hazırlanan ürünler dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101'de neler var? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte 16 Nisan 2020 a101 aktüel ürünler kataloğu...

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A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

-İnce dizayn

- 4K

-2 adet USB girişi

-Ekran aynalama

-20 W ses çıkışı

-Wi-Fi

-50 Hz

-3 adet HDMI girişi

-USB'den film oynatma

-Smart

-UHD çözünürlük

-Tek kumanda özelliği

-Bluetooth

-Dahili UHD uydu alıcılı

-Kavisli ekran

Üretim Yeri: Güney Kore

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A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV

-1 adet Scart girişi
-2 adet HDMI girişi
-1 adet USB girişi
-HD-DVB-T/C/S2 (MPEG 4)
-PC IN (VGA üzerinden)
-Dahili HD Uydu alıcılı
-2 yıl Sunny güvencesindedir.
-Duvara asma aparatı yoktur.
-43" 109 cm

-1920x1080 çözünürlük

-400 Hz

-Ethernet

-Yerleşik kablosuz Lan

-Kulaklık çıkışı

Üretim Yeri: Türkiye

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A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu

- 5.7" HD + TFT sonsuz V ekran

- Qualcomm Snapdragon 439 sekiz çekirdekli 2.0 Ghz + 1.45 Ghz işlemci

- 2 GB Ram

- 16 GB dahili hafıza

- 13 MP + 2MP arka kamera

- 5 MP ön kamera

- 3000 mah pil kapasitesi

- Yüz tanıma

- Çift sim kart

- 2 yıl Samsung Türkiye garantisi

Üretim Yeri: Güney Kore

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A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

Altus Büro Tipi Buzdolabı 105 L

- Soğutucu bölmede aydınlatma

- Kapı yönü çevrilebilme

- Dondurucu ve sebzelik bölmesi

- A+ enerji sınıfı

- 90 L brüt hacim

- Arçelik servis garantisi altındadır

- 2 yıl garantili

Üretim Yeri: Türkiye