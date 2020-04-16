16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar 16 Nisan tarihli ödemelerin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre toplamda 31 ilde ödemelerin gerçekleştirildiği bildirildi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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