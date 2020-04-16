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Haberler Galeri 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığından faydalanan vatandaşlar 16 Nisan tarihli ödemelerin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre toplamda 31 ilde ödemelerin gerçekleştirildiği bildirildi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:31
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16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım aylığı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayının ödemelerinin bugün hangi illerde gerçekleştirildiği merak ediliyor. 16 Nisan itibarıyla toplamda 31 ilde ödemelerin yapıldığı görülüyor. Peki, 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte güncel liste...

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16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 16 Nisan Perşembe itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

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16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

1- Hatay
2- Tokat
3- Aksaray
4- Antalya
5- Samsun
6- Osmaniye

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16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

7- Ordu
8- Diyarbakır
9- Edirne
10- İzmir
11- Karabük

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16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...

12- Ankara
13- Denizli
14- İstanbul
15- Konya
16- Şanlıurfa