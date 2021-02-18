Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar

Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar... Ticaret Bakanlığı marketlerde uygulanacak yeni dönem için düğmeye bastı. Buna göre; Sektörün görüşüne açılan taslak metinlerde 27 meyvenin açıkta satışının sona ermesi ve beş ürün grubu için satış yasağı öngörülürken, mağaza açılış saatleri için sınırlama, ödemelerde 30 gün şartı, promosyon düzenlemesi, raflara coğrafi ürün ayarı ve ticari misillemeye yasal engel getirilmesi şeklinde çok sayıda madde de yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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