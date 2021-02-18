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Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar

Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar... Ticaret Bakanlığı marketlerde uygulanacak yeni dönem için düğmeye bastı. Buna göre; Sektörün görüşüne açılan taslak metinlerde 27 meyvenin açıkta satışının sona ermesi ve beş ürün grubu için satış yasağı öngörülürken, mağaza açılış saatleri için sınırlama, ödemelerde 30 gün şartı, promosyon düzenlemesi, raflara coğrafi ürün ayarı ve ticari misillemeye yasal engel getirilmesi şeklinde çok sayıda madde de yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:47
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Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan zincir marketlerle ilgili iki taslak metin görüşe açıldı.

İlk taslak metni marketlerde açık alanda satılan 27 meyveyi ilgilendiriyor. Çabuk bozulan türlerden seçilen meyvelerin 10'u çok fazla tüketilen grupta yer alırken söz konusu meyveler artık marketlerde açık alanda satılmayacak, soğutucu dolaplarda muhafaza edilecek ve ambalajlar içinde yer alacak.

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Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar

DOLAP ŞARTI GETİRİLECEK

Marketlerde 27 ürün için seç al dönemini bitirecek düzenleme ile meyvelerdeki zayiat oranı da ciddi anlamda azaltılacak. Düzenlemenin ilk etapta zincir marketlerde uygulanması beklenirken küçük esnafın ise gerekli şartları yerine getirene kadar uygulamadan muaf tutulması öngörülüyor.

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Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar

SEÇ ALI BİTECEK 27 MEYVE

Sektörün görüşüne sunulan tebliğde yer alan 27 meyve ise şu şekilde sıralanıyor; Ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, Mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, Passıonfruıt, Pitahaya, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, beyaz üzüm, çekirdeksiz üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali.

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Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar

AÇILIŞ İÇİN SAAT SINIRI

Zincir marketlerini yakından ilgilendiren ve sektörün görüşüne açılan bir diğer taslak metin ise Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin.

Taslak metinde, halihazırda yürürlükte olan Perakende Kanununda, zincir gıda marketlerinin, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacağından ödeme sürelerine kadar bir çok değişiklik öngörülüyor.

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Son dakika: Marketlerde yeni dönem başlıyor! İşte 7 kritik karar

5 ÜRÜN GRUBUNUN SATIŞINA YASAK

Taslakta yer alan en önemli düzenleme ise belli ürünlerin zincir marketlerde satışına yasak getirilmesine yönelik oldu. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ve satış alanı 1500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak.