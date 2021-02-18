Çiftçiye müjde! 2021 mazot ve gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak?

Son dakika... Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 2021 yılı destek ödeme takvimi beklenirken, destekler ödemelerinde artış olup olmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 mazot ve gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL