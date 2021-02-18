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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çiftçiye müjde! 2021 mazot ve gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye müjde! 2021 mazot ve gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Son dakika... Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 2021 yılı destek ödeme takvimi beklenirken, destekler ödemelerinde artış olup olmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 mazot ve gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 18.02.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 11:30
Mazot ve gübre desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere verilen destek ödemelerinden biri olan mazot ve gübre desteği ile ilgili yeni açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere desteklemeyi sürdüreceklerini bildirerek, destek ödemeleri ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Peki, 2021 mazot ve gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTTI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjdeli haberleri duyurdu Başkan Erdoğan konu ile ilgili,
''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı. MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Destek ödemesi ilk bahar döneminde hesaplara yatırılacak. Hemen şunu belirtelim ki, mazot ve gübre destek ödemesi ile ilgil kesin tarih açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmişti. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması tahmin ediliyor.