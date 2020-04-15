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Haberler Galeri Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

1.000 TL sosyal yardım başvuruları başladı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında birinci fazda ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye 1.000'er TL sosyal nakdi yardım desteği sağlandı. Gözler ikinci ve üçüncü faz sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada üçüncü faz ödemeler için başvuru alınacağını bildirmişti. Peki, e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:18
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Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

1.000 TL sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? İhtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım desteğinin birinci faz ödemeleri tamamlandı. Bakan Selçuk, müjdeli haberi duyurdu ve ikinci ve üçüncü faz ödemelerinin yapacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuruya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

E-DEVLET 1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Birinci fazda 2 milyon 111 haneye haneye 1.000'er liralık sosyal yardım ödemesi yapıldı. Gözler ikinci ve üçüncü faz ödemelerine çevrildi. İkinci faz için başvuru alınmayacak. Üçüncü faz ödemeleri ise başvuru yoluyla yapılacak.

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Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Ancak, başvuru sayfası henüz açılmadı. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

2. FAZ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NEDİR?

İkinci faz sosyal yardım desteği, birinci fazda dağıtılan destekten faydalanmamış ve sosyal yardım alan 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000 TL yardımdır.

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Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

3. FAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü faaz yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Sosyal destekten faydalanmayan koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlara yardım yapılacağı tahminler arasında.