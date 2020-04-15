Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!

1.000 TL sosyal yardım başvuruları başladı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında birinci fazda ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye 1.000'er TL sosyal nakdi yardım desteği sağlandı. Gözler ikinci ve üçüncü faz sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada üçüncü faz ödemeler için başvuru alınacağını bildirmişti. Peki, e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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