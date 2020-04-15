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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
Halkbank düşük faizli destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Halkbank 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 5.000, 7.500 ve 10.000 TL kredi desteği veriyor. Söz konusu destek kredisine başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar kredi detaylarını araştırıyor. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:33Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:36