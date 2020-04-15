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Haberler Galeri Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

Halkbank düşük faizli destek kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Halkbank 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 5.000, 7.500 ve 10.000 TL kredi desteği veriyor. Söz konusu destek kredisine başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar kredi detaylarını araştırıyor. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:36
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Kamu bankaları tarafından başlatılan temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçları için araştırmalar sürüyor. Halkbank tarafından 1 Nisan'da başlatılan başvuruların sonuçları açıklanmaya başladı. Halkbank destek kredisine başvuru yapan binlerce vatandaş kredi sonuçlarını merak ediyor. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi > Bireysel Kredini Kullan > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler > Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama > Başvurularım > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

KREDİ NASIL ÇEKİLECEK?

Kredi tutarınızı; şubeye gitmeden Bank24'lerde yer alan Kartsız İşlem menüsündeki "Bireysel Destek Kredisi Çekme" seçeneğiyle ya da banka kartınızla Para Çekme menüsünden dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.