Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Kamu bankaları tarafından başlatılan temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçları için araştırmalar sürüyor. Halkbank tarafından 1 Nisan'da başlatılan başvuruların sonuçları açıklanmaya başladı. Halkbank destek kredisine başvuru yapan binlerce vatandaş kredi sonuçlarını merak ediyor. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...