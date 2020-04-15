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3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları neler? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası bir dizi ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda, 3 ay işten çıkarma yasaklandı ve işçiye ücretsiz izne çıkma hakkı tanındı. Ücretsiz izne çıkanlara devlet 3 ay boyunca 1.170 TL nakdi desteği verecek. Peki, ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu zorunlu mu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.04.2020 11:35Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 11:47