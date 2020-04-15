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Haberler Galeri 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?

3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları neler? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası bir dizi ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda, 3 ay işten çıkarma yasaklandı ve işçiye ücretsiz izne çıkma hakkı tanındı. Ücretsiz izne çıkanlara devlet 3 ay boyunca 1.170 TL nakdi desteği verecek. Peki, ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 11:47
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3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?

Ücretsiz izin maaş başvuru şartları neler? Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de önlemler kademeli olarak artırıldı. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ekonomik önlemler açıklandı. Hükümet 3 ay boyunca ücretsiz izne çıkarılanlara 1.170 TL nakdi destek sağlıyor. Peki, ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu zorunlu mu?

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3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?

Corona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre için bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanıyor.

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3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?

Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilecek. İşverene fesih yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınıyor. İşveren işçiden onay almadan ücretsiz izin uygulamasını başlatabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları halinde işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği öngörülüyor.

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3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?

BAŞVURU ZORUNLU MU?
Milliyet'in haberine göre, kanun ücretsiz izin için öncelikle kısa çalışmaya başvuru şartı aramasa da nakdi ücret desteği için ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri öngördüğünden, ücretsiz izin için kısa çalışmaya başvurunun bir ön şart olduğu iddia edilebilir.

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3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?

Bununla birlikte yararlanamama durumu, sadece başvuru yapılmasına rağmen ödeneğe hak kazanamamış anlamında değil de işverenin kısa çalışmaya başvurmamış olması nedeniyle yararlanamama durumunu da içerecek şekilde geniş yorumlanırsa, işverenin ücretsiz izne çıkarmak için önce kısa çalışmaya başvurma şartı aranmayacaktır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa işveren üç ay için isterse kısa çalışma başvurusu yapmadan doğrudan ücretsiz izin verebilir.