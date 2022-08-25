25 Ağustos 2022, Perşembe
Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadroda çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...
5 milyonu aşkın ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması sonrasında gözler emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro konusunda atılacak adımlara çevrildi. Gelen son dakika açıklamalarına göre; EYT düzenlemesi ve sözleşmeliye kadro düzenlemesi de netleşti. EYT'de tek formül üzerinde durulurken, 600 bini aşkın sözleşmeli memur için 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Peki, EYT düzenlemesi ne durumda, kimleri kapsayacak? Herkes kadroya geçebilecek mi?
Giriş Tarihi: 25.08.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 15:52
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