25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadroda çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...

Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadroda çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...

5 milyonu aşkın ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması sonrasında gözler emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro konusunda atılacak adımlara çevrildi. Gelen son dakika açıklamalarına göre; EYT düzenlemesi ve sözleşmeliye kadro düzenlemesi de netleşti. EYT'de tek formül üzerinde durulurken, 600 bini aşkın sözleşmeli memur için 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Peki, EYT düzenlemesi ne durumda, kimleri kapsayacak? Herkes kadroya geçebilecek mi?

Giriş Tarihi: 25.08.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 15:52
  • 1
  • 20
Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT çalışması ve sözleşmeliye kadro için bilgiler geliyor. 3600 ek göstergesi kısa süre önce çözülürken, EYT ile ilgili çalışamalarda hız kazanmış oldu. Diğer yandan sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili detaylarda da sona gelindi. Oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmeler ile taslaklara son şekli verilecek. Peki, EYT hangi aşamada, ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili de çalışmalar devam ederken oluşturulan çalışma grubu tüm alternatifleri değerlendirerek teknik çalışmasını tamamladı. Bu konuda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm formüllerin teke indirildiğini bunun üzerinde değişik aşamalarla çalışma yürütüleceğini ve bu yıl sonuna kadar kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Peki bu tek formül neyi içeriyor, çalışmalar hangi aşamalardan geçecek, kimler nasıl şartlarla emekli olacak?

  • 3
  • 20
Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: EYT VE SÖZLEŞMELİYE KADRO MESELESİ ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sorunları teker teker çözüme kavuşturuyor. EYT düzenlemesi ve sözleşmeliye kadro çalışması 2022 yılı içerisinde tamamlanacak.

EYT'DE TEK FORMÜL HANGİSİ? / VİDEO

  • 4
  • 20
Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...

Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik olarak kimlerin kapsama alınacağı da belirlenmiş oldu. Bazı taslaklar belirlenirken 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Bu konuda görüşmelerin tamamlanarak Eylül ayı içinde açıklama yapılması ve tasarının Ekim ayından sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.

  • 5
  • 20
Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...

3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda memur-sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına sundu.

O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35.