Kaç yılında sigortalı olan EYT’li olacak? EYT’de tek formül hangisi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "tek formül var" açıklaması geldi. Erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün formülü ön planda. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren ve primini dolduran emekli edilecek. Peki bu tek formül hangisi? Kulislerde hangi senaryo konuşuluyor? Sigortası ne zaman başlayan EYT’li olacak? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Hangi branşta olan sözleşmeli personel kadroya girecek? A Haber muhabiri Kübra Bal'dan ayrıntıları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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