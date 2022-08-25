25 Ağustos 2022, Perşembe
MEB son dakika açıkladı: İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? MEB TYP 60 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Resmen başlıyor. 60 bin personel alınacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlk kez 5 Eylül'de okullar açılmadan önce 60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır olacak" dedi. Peki, İŞKUR TYP ilanları yayımlandı mı? TYP başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.08.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 14:51
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10