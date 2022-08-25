MEB son dakika açıkladı: İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? MEB TYP 60 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

Tüm imkanlarımızla birlikte öğrencilerimizin çok daha iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri, öğretmenlerimizin çok daha sağlıklı bir şekilde eğitime katkı sunabilmeleri ve okul yöneticilerimizin dimdik durarak, devleti arkasında hissederek her türlü imkanla süreçleri çok daha başarılı bir şekilde koordine edebileceği eğitim sistemini daha güçlendirmeyle ilgili bu adımlarımız her geçen gün artarak devam edecek."

