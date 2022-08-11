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SSK, Bağ-Kur'lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...

Emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Eksik primi olanlar da emeklilik şartları için düzenlemeleri yakından takip ediyor. Yasalarda primi eksik olanlara borçlanarak emeklilik imkanı sunuluyor. Bilindiği üzere emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı kriterlerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı prim gününü doldurmayanlar için formül belli oldu. İşte, borçlanma yoluyla emeklilik için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2022 19:02
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SSK, Bağ-Kur’lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...

Milyonlarca kişi emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı prim gününü doldurmayanlar için formüller peş peşe sıralandı. Emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı bilindiği üzere istenen ilk şartlar arasında bulunuyor. Çalışma imkanı bulunmayanlar ise primlerini toplu ödeyerek emekli olma fırsatı yakalıyor. İşte, borçlanma yoluyla emeklilik şartları...

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SSK, Bağ-Kur’lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...

Borçlanma imkanları yasalarımızda belirlenmiş durumda. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesine borçlanma yoluyla emeklilik ile ilgili detayları yazdı. İşte o yazı...

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SSK, Bağ-Kur’lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesinde borçlanılabilecek süreler belirtiliyor:

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

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SSK, Bağ-Kur’lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

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SSK, Bağ-Kur’lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,