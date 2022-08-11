SSK, Bağ-Kur'lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...

Emekli olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Eksik primi olanlar da emeklilik şartları için düzenlemeleri yakından takip ediyor. Yasalarda primi eksik olanlara borçlanarak emeklilik imkanı sunuluyor. Bilindiği üzere emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı kriterlerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı prim gününü doldurmayanlar için formül belli oldu. İşte, borçlanma yoluyla emeklilik için detaylar...